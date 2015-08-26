Прокуратура требует от "Киевэнерго" Ахметова вернуть "Нафтогазу" 3 миллиарда долгов

Прокуратура Киева требует в суде от «Киевэнерго», подконтрольного бизнесмену Ринату Ахметову, погасить 3,09 млрд грн долгов перед госкомпанией «Нафтогаз Украины».

Согласно реестру судебных решений, иск к «Киевэнерго» был подан заместителем прокурора г. Киева в интересах Министерства энергетики и угольной промышленности и НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно материалам дела, исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением «Киевэнерго» обязательств по договору купли-продажи природного газа от 12 января 2015 года, в результате чего у столичной энергогенерирующей компании образовалась задолженность перед «Нафтогазом» в размере 3,09 млрд грн.

Хозсуд Киева назначил рассмотрение дела на 4 сентября 2015 года.

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Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).