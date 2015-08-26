Кабмин отсрочил на год выплату миллиардных долгов госкомпанией "Газ Украины" перед "Нафтогазом"

Кабинет министров отсрочил на год выплату миллиардных долгов госкомпанией «Газ Украины» своей «материнской» структуре НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 августа 2015 года.

Как отмечается в документе, инициатором отсрочки выступило Министерство энергетики и угольной промышленности.

Долги «Газа Украины» перед «Нафтогазом» образовались за природный газ. Суды разных инстанций признали свыше 10 млрд грн долгов этой госкомпании перед «Нафтогазом».

При этом Кабмин распорядился приостановить исполнение судебных решений на год, а «Газ Украины» обязал все средства должников перенаправлять «Нафтогазу», который использует эти деньги для закупки импортного газа.

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Справка УНИАН. Госкомпания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго. В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение реорганизовать компанию в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".