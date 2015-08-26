Яценюк поручил проверить, снизили ли АЗС цены на бензин на фоне дешевой нефти

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Антимонопольным комитетом проверить ценовую ситуацию на топливных рынках, прежде всего, рынках бензина и газа, в связи с продолжающимся падением цен на нефть на мировых рынках.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Конечно, позитив в том, что цена на нефть Brent составляет уже 43 доллара, - сказал Яценюк. – Для Украины падение цен на нефть - это позитив. Но я бы просил министра энергетики совместно с Антимонопольным комитетом проверить как коррелируется уменьшение цен на нефть на мировых рынках и уменьшается стоимость топлива на украинских автозаправках».

Яценюк напомнил, что цена на газ также имеет привязку к цене на нефть. «И в том случае, если ценовая конъюнктура на нефть будет сохраняться, то это даст возможность Украине купить дешевле газ, что будет также иметь влияние на конечные счета за природный газ (для населения - УНИАН)», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, украинский рынок нефтепродуктов после затяжного падения мировых цен на нефть на фоне признаков глобального перенасыщения в конце августа отреагировал снижением стоимости бензина на 50-60 копеек за литр.

По данным консалтинговой группы «А-95», в период с 21 по 25 августа крупные сети АЗС Amic, Shell, SOCAR, WOG, OKKO снизили цены на все марки бензина на 50-60 копеек за литр.

Украина в январе-июле 2015 года импортировала нефтепродуктов в денежном выражении на 2,187 млрд долл.

По экспертным оценкам, доля импортного топлива на рынке нефтепродуктов Украины достигает 80%.