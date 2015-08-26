Демчишин назвал главных неплатильщиков за газ и электроэнергию

Уровень расчетов за газ в среднем по 2015 году составляет порядка 71%, а за электроэнергию – порядка 92%, сообщил в ходе расширенного заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Средний уровень за 7 месяцев 2015 года за газ – 71%, за электроэнергию – 92%. Причем основные неплательщики за газ – предприятия теплокоммунэнерго, а по электроэнергии – водоканалы", - сказал министр.

При этом он отметил, что помимо водоканалов, многие из которых остаются злостными неплательщиками без видимых на то причин, не платят за электроэнергию также шахты.

Ранее глава Минэнергоугля отмечал, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам погашения задолженности за потребленный газ и электроэнергию. В ее компетенцию будут входить расчеты, в том числе в зоне АТО.

По данным правительства, общий долг всех категорий потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ в настоящее время составляет 30 миллиардов гривень. Прирост задолженности за газ в 2015 году составил 9 миллиардов гривень.

Верховная Рада 16 июля приняла изменения в Закон "О введении моратория на принудительную реализацию имущества", предусматривающие ограничение моратория на отчуждение имущества должников НАК "Нафтогаз Украины" с целью улучшения финансового состояния компании.

Принятый закон дает возможность отчуждать имущество предприятий-должников и реализовывать его в пользу "Нафтогаза".

Также в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что основным источником средств для оплаты газа, который будет закачан в подземные газовые хранилища для прохождения отопительного сезона, являются расчеты потребителей за уже потребленные ресурсы,

"Мы, конечно, ведем переговоры с нашими западными партнерами о краткосрочном кредитовании закачки газа, но основным источником средств являются расчеты за газ", - сказал он.

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