ДТЭК Ахметова шантажирует власть возвращением веерных отключений - депутат

Об этом на брифинге заявила народный депутат, секретарь Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.

«Сейчас у нас идет борьба государства с одним из основных олигархов, который держит отрасль и фактически шантажирует, в том числе и правительство, относительно существенного увеличения цены на уголь, аргументируя, что есть сравнительная цена на уголь, который мы импортируем», - сказала она.

«Со стороны государства я вижу желание сделать все для того, чтобы не пойти на открытый шантаж со стороны компании ДТЭК, которая угрожает в том числе повтором веерных отключений», - отметила Войцицкая.

По словам депутата, во время парламентских слушаний, на которых обсуждалась проблема тарифов, она предложила компании ДТЭК пояснить, на чем основывается необходимость повышения цены на уголь.

«Генеральный директор ДТЭК сказал, что там очень сложные расчеты, а когда попросили его предоставить эти расчеты, они (ДТЭК – УНИАН) до сих пор так и не предоставили, и пояснений также не было», - добавила Войцицкая.

Вместе с тем она рассказала, что одним из основных объяснений необходимости повысить цену на уголь был кредитный портфель, который формировался на балансе компании и составляет порядка 3 млрд долл.

«И здесь у нас возникает вопрос: куда были потрачены эти деньги, на какие цели и действительно ли Украина и украинцы должны их компенсировать?» - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года ДТЭК находится в конфронтации с министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным, который не раз заявлял о возможном срыве отопительного сезона из-за монопольного положения компании. Министр также является сторонником разделения компании на несколько более мелких путем продажи части активов.

Стоимость угля для ТЭС в Украине составляет 1 100 грн/тонну без НДС. Повышение цены угля ведет за собой рост тарифа на отпуск электроэнергии в сеть теплоэлектростанциями. Сейчас он составляет чуть боле 80 копеек за кВт/ч, в то время как ДТЭК настаивает на 1,2 грн за кВт/ч.

По мнению главы Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Дьяченко, государство должно усилить контроль ДТЭК для борьбы с его монопольным положением на рынке электроэнергии. ДТЭК нужно поставить в цивилизованные рамки работы и осуществить полный доступ к информации компании через наблюдательные советы, поскольку в принадлежащих ДТЭК компаниях доля в 25% осталась в собственности государства.

При этом Дьяченко считает, что возможная реприватизация части активов ДТЭК окажет крайне негативное влияние на инвестиционный климат в Украине.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.