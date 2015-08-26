Демчишин: Украина без России может закачать в хранилища до 17 миллиардов кубометров газа

Украина до начала отопительного сезона, то есть до середины октября, может закачать в подземные хранилища порядка 17 миллиардов кубометров газа без учета российского газа, который пока не закупается, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"У нас два месяца до отопительного сезона, скорее всего, до двадцатых чисел октября. У нас есть еще 50 дней. С точки зрения закачивания газа, даже если при сегодняшнем темпе 50 миллионов кубометров ежедневно – это 2,5 миллиарда кубов как минимум мы можем закачать. Без российского газа", – сказал министр.

Читайте такжеЗапасы газа в украинских хранилищах превысили 14 миллиардов кубометров

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 15 по 25 августа увеличились на 3,4%, или на 466 млн кубометров, – до 14,1 млрд кубометров. По данным оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз", среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ составляют 44,3 миллиона кубометров.

По состоянию на 25 августа, по данным "Укртрансгаза", суточные объемы импорта природного газа из Словакии составляют 36,9 миллиона кубометров.

Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 миллиарда кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.