Пакистан намерен импортировать нефть и газ из Казахстана

17:36, 26 августа 2015
Энергетика
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Об этом заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в ходе визита в Казахстан.

Пакистан хочет импортировать нефть и газ из Казахстана / flickr.com/photos/alexjbutler

Пакистан хочет импортировать нефть и газ из Казахстана, заявил в среду, 26 августа, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, передает ИА Новости-Казахстан.

Шариф находится в Казахстане с официальным визитом.

Читайте такжеУкраина договаривается о поставках угля и газа из Казахстана"Мы согласились наращивать наши двусторонние отношения в науке, экономике, транспорте и также в воздушном сообщении. Мы будем очень рады импортировать газ, нефть из Казахстана", —  сказал Шариф в ходе совместного с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявления для прессы.

"Мы также согласились по различным взаимным предприятиям в  текстиле, сельском хозяйстве, фармацевтике и других сферах. Мы будем сотрудничать в кораблестроении и других сферах", — добавил Шариф.

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