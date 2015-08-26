Пакистан намерен импортировать нефть и газ из Казахстана

Пакистан хочет импортировать нефть и газ из Казахстана, заявил в среду, 26 августа, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, передает ИА Новости-Казахстан.

Шариф находится в Казахстане с официальным визитом.

Читайте такжеУкраина договаривается о поставках угля и газа из Казахстана"Мы согласились наращивать наши двусторонние отношения в науке, экономике, транспорте и также в воздушном сообщении. Мы будем очень рады импортировать газ, нефть из Казахстана", — сказал Шариф в ходе совместного с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявления для прессы.

"Мы также согласились по различным взаимным предприятиям в текстиле, сельском хозяйстве, фармацевтике и других сферах. Мы будем сотрудничать в кораблестроении и других сферах", — добавил Шариф.