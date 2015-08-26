"Нафтогаз" увеличит исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" будет увеличивать исковые требования к российскому газовому монополисту "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде, в котором стороны судятся с июня 2014 года.

Об этом сообщил журналистам директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сама логика процесса подразумевает, что будут добавлены исковые требования. Потому что исковые требования пока заканчиваются 1 января 2015 года. Соответственно, то, что будет после 1 января, тоже будет добавлено в иск на более поздних стадиях", - сказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" дополнительные исковые требования в Стокгольмском арбитраже за понесенные финансовые потери при транзите российского газа в страны Евросоюза на протяжении 2015 года.

"По транзиту есть факт недопоставки (от "Газпрома" - УНИАН) и факт низкого тарифа", - сказал Витренко.

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Как сообщал УНИАН, "Газпром" увеличил исковые требования к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже до 29,2 миллиарда долларов с 23,837 миллиарда долларов.

Общие исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют 16 миллиардов долларов. Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с "Газпромом" от 2009 года, а также добиться от России увеличения оплаты за услуги транзита газа в ЕС и компенсации за невыполнение "Газпромом" контрактных условий в части объемов транзита.