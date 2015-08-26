"Укрэнерго" повысит стабильность энергоснабжения севера Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, первый вариант предполагает сооружение воздушной линии электропередач 220 кВ "Славянская ТЭС – Юбилейная" длинной 60 км с реконструкцией открытых распределительных устройств (ОРУ) 220 кВ на Славянской ТЭС и на подстанции "Юбилейная".

Ориентировочная стоимость и время реализации мероприятия: 500 миллионов гривень и 9 месяцев (без учета стоимости и времени восстановления РУ 220 кВ на Славянской ТЭС). Основным недостатком данного варианта в "Укрэнерго" называют фактическое отсутствие (из-за разрушений в результате боевых действий) ОРУ 220 кВ на Славянской ТЭС с автотрансформаторными связями 330/220 кВ, из-за чего энергокомпания "Донбассэнерго" планирует демонтаж и списание оборудования.

Во втором варианте "Укрэнерго" предлагается усиление транзитных связей 110 кВ между Славянской ТЭС и ПС 330 кВ "Купянск" и узлами ПС 220 кВ "Юбилейная" и ПС 110 кВ "Рубежная" путем обустройства двухцепных ЛЭП 110 кВ и подвесом провода сечением не менее 240 мм кв. по трассе существующих одноцепных ЛЭП 110 кВ (всего 155 км в двухцепном исполнении, из которых 82 км - по территории Луганской области) с обустройством дополнительных линейных ячеек в РУ 110 кВ Славянской ТЭС, ПС 110 кВ "Куриловка- Т" и ПС 220 кВ "Юбилейная". Ориентировочная стоимость мероприятия – 400 миллионов гривень, время реализации - 9 месяцев.

В пресс-службе отмечают, что основным недостатком этого варианта является то, что на время выполнения работ по реконструкции транзитной электрической сети 110 кВ не будет обеспечиваться резервирование потребителей северной части Луганской области при отключении генерирующего оборудования на Луганской ТЭС или аварийном отключении ВЛ 220 кВ "Луганской ТЕС – Лисичанская", а также будет снижаться надежность электроснабжения существующих потребителей, получающих питания от упомянутых выше транзитов 110 кВ. Кроме того, сообщается, что надежное резервирование потребителей северной части Луганской области от ПС 330 кВ "Купянск" требует включения в работу ВЛ 330 кВ "Славянская ТЕС – Купянск", которая находится в резерве из-за повреждения РУ 330 кВ на Славянской ТЭС.

При этом третий вариант повышения стабильности энергоснабжения севера Луганской области предусматривает сооружение новой ПС 500/220 кВ с установкой на ней одного автотрансформатора 500/220 кВ. Данное мероприятие планируется осуществлять мерами существующей ВЛ 500 кВ "Нововоронежская АЭС – Донбасская", а также сооружением от нее новой ВЛ 220 кВ в направлении ПС 220 кВ "Юбилейная" ориентировочной длиной 20 км с использованием существующей трассы 110 кВ (например, ВЛ 110 кВ "НПС – Юбилейная", которая находится на балансе компании "Луганское энергетическое объединение" ЛЭП).

"Реализация указанного варианта обеспечит надежное электроснабжение потребителей северной части Луганской области вне зависимости от состояния генерирующего оборудования или уровня генерации Луганской ТЭС", - сообщили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, в дальнейшем, при восстановлении ВЛ 220 кВ "Луганская ТЕС – Юбилейная" и "Лисичанская – Михайловка", за счет предложенного электросетевого строительства возможно организовать выдачу мощности Луганской ТЕС (до двух блоков) в ОЭС Украины.

По информации "Укрэнерго", ориентировочная стоимость и время реализации этого мероприятия составляет 500 миллионов гривень и 12-15 месяцев.

Основным недостатком третьего варианта, согласно сообщению "Укрэнерго" является необходимость согласования изменения конфигурации существующей ВЛ 500 кВ "Нововоронежская – Донбасская" с российской стороной.

Вместе с тем в компании сообщили, что все три варианта будут предложены на рассмотрение главе Луганской областной военно-гражданской администрации.

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Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" 21 августа восстановила поврежденную в результате активных боевых действий линию электропередач 750 кВ "Донбасская–Южно-Донбасская", что позволило увеличить на 200 МВт допустимую величину выдачи мощности крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

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Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.