Иран может увеличить экспорт газа вдвое

Об этом сообщает издание Прайм со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

"По его информации, установка позволит увеличить экспорт иранского газа в такие страны, как Турция, Армения и Азербайджан, с 24 до 56 миллионов кубических метров в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заявлению технического директора Иранской инженерной компании по развитию нефтяной промышленности Мохаммада Али Эмама (Mohammad Ali Emam), которое он сделал во время церемонии введения газовой установки в строй, УКПГ является газовым терминалом для соседних стран, который позволит довести экспорт иранского газа в эти государства до 60 миллионов кубических метров в день. Он добавил, что новая УКПГ - первая установка, работающая на электрическом двигателе, а не на газовой турбине.

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"По словам другого высокопоставленного чиновника газовой области Ядоллы Баибверди, увеличение поставок газа в соседние страны станет первым шагом к началу экспорта природного газа в Европу", - отмечает издание.