"Укрэнерго" подготовило план отключения электроэнергии в регионах этой зимой

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подготовила план отключения электроэнергии в регионах в предстоящий осенне-зимний период, назвав его более щадящим по сравнению с практикой аварийных или веерных отключений, которая применялась прошлой зимой.

Об этом сообщил первый заместитель директора компании Всеволод Ковальчук на пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас будет планироваться постепенная разгрузка на полтора-два часа регионов, чтобы это не было болезненным ни для промышленности, ни для населения", - сказал Ковальчук.

"Но это не значит, что этот план принят. Если мы накопим хотя бы 2 миллиона тонн угля и если у нас будет теплая зима, тогда не придется прибегать к таким мерам", - добавил он.

Вместе с тем, присутствовавший на пресс-конференции главный инженер "Укрэнерго" Александр Коломиец был более пессимистичным в своих прогнозах относительно прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов.

"Если не будет угля, не будет воды, обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение будет практически невозможно. Хотим мы или нет, но единственным методом предотвращения развала объединенной энергосистемы Украины будет отключение. Тогда будут введены графики аварийных отключений", - сказал Коломиец.

По его словам, для стабильного прохождения осенне-зимнего периода Украина должна иметь на складах 2,7 миллиона тонн угля, в то время как сейчас накоплено всего 1,2 миллиона тонн.

"Чтобы выйти на запланированный уровень запасов, нужно каждый день пополнять без учета сжигания на 34 тысяч тонн", - сказал главный инженер "Укрэнерго".

"Если будет сохраняться текущий темп, мы недоберем необходимое количество угля, это точно", - добавил Ковальчук.

Вместе с тем, руководство "Укрэнерго" заверило, что предстоящей зимой при всех имеющихся проблемах с накоплением угля и низким уровнем воды в реках удастся избежать развала единой энергосистемы Украины за счет импорта электроэнергии из России.

"У нас не будет развала, у нас будет большая доля импорта. При условии дефицита угля", - уточнил Ковальчук.

В "Укрэнерго" также сообщили, что на подготовку к зиме за прошедшие 7 месяцев компания потратила 66 миллионов гривень, что составляет 89% от необходимой суммы.

При этом "Укрэнерго" решило вопрос с закупкой комплектующих, что позволит в условиях нештатной ситуации оперативно устранять неполадки, возникающие в сетях.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрэнерго" сообщило, что запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 17 по 25 августа увеличились на 3% - до 1,319 миллиона тонн с 1,280 миллиона тонн.

Кабмин разработал план подготовки и прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, согласно которому к 15 ноября Министерство энергетики и угольной промышленности и Госэнергонадзор должны подготовить отчет об оценке готовности объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период.

К 15 сентября Минэнергоугля должно разработать график накопления угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в объеме не менее 3,2 млн тонн, из которых 1,4 млн тонн уголь марки "А" и "Т", 1,8 миллиона тонн уголь марок "Г" и "Д".

Указанные объемы топлива должны быть накоплены к 1 октября текущего года.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, государственному холдингу "Укрэнерго" и компании "ДТЭК Западэнерго" к 15 октября принять меры по перефиксации трех дополнительных энергоблоков Бурштынской тепловой электростанции на работу в объединенной энергосистеме Украины, а также совместно с НАЭК "Энергоатом" обеспечить выполнение программы повышения безопасности энергоблоков украинских атомных станций.

Справка УНИАН. В декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. Для недопущения повторных отключений Украина приняла решение о временном импорте электроэнергии из России.

Между тем, чрезвычайно высокие нагрузки отечественная энергосистема испытала и летом. В августе из-за аномально жаркого лета и сохраняющегося дефицита угля для ТЭС Украина возобновила импорт электроэнергии, чтобы не допустить веерных отключений.

С 24 августа Украина, после трех недель импорта электроэнергии из России из-за аномально жаркой погоды, приостановила ее закупку в этой стране.