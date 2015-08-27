Эквадор стал добывать нефть себе в убыток

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Эквадор оказался первой страной из членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая стала добывать нефть себе в убыток. Страна продает баррель нефти по $30, а его добыча обходится в $39", - говорится в сообщении.

О том, что цена продажи нефти меньше, чем затраты на ее добычу, заявил президент Эквадора Рафаэль Корреа. Он отметил, что нынешний год для страны стал крайне сложным в экономическом плане из-за падения нефтяных цен.

"Заявление Корреа последовало вскоре после того, как несколько членов ОПЕК, в том числе Ливия и Алжир, заявили о необходимости проведения экстренной встречи представителей организации для обсуждения действий в условиях падения цен на нефть", - отмечает издание.

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Эквадор является предпоследней страной ОПЕК по объемам добычи нефти – в июле ежедневная добыча составила 538 тысяч баррелей в день. Цена нефти марки Oriente, которая добывается в стране, 26 августа составляла 36,67 долларов за баррель (цена марки Brent – 43,27 долларов).