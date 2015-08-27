Нефть дорожает на неожиданных новостях из США

На мировых торгах в четверг, 27 августа, цены на нефть слабо растут на фоне статданных из США, передает Reuters.

Так, с начала торгов нефть марки Brent подорожала на 0,99%, до $44,03 за баррель, WTI - на 2,12%, до $39,42 за баррель.

Читайте такжеDie Welt: теперь Путин ощутит проклятие нефтиПо данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 21 августа, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) неожиданно сократились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, - до 450,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,12%, или на 11 тысяч баррелей в сутки — до 9,337 миллиона баррелей в сутки.

Оказывает давление на рынок и ситуация на мировых биржах.