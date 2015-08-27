"Газпром" придумал новый способ поставок газа в КНР: хочет столкнуть Пекин с Вашингтоном

"Газпром" не может договориться с Китаем о поставках газа по западному маршруту и в преддверии визита Владимира Путина в КНР предлагает китайцам новый путь поставок — по газопроводу с Сахалина, пишет "Коммерсант".

Россия крайне заинтересована в подобном проекте, поскольку ключевое для региона Южно-Киринское месторождение неожиданно попало под санкции США, серьезно ограничившие возможности его разработки. Но вопрос в том, готов ли Пекин всерьез портить отношения с Вашингтоном ради Москвы.

Читайте также"Нафтогаз" увеличит исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском арбитражеГлава "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что компания может "в ближайшее время" подписать меморандум с китайской CNPC о трубопроводных поставках газа с российского Дальнего Востока. По его словам, компании "включили данный проект в программу совместных действий стратегического партнерства". Миллер сделал заявление в Пекине по итогам очередных переговоров с CNPC о поставках газа по западному маршруту (через Алтай, теперь проект называется "Сила Сибири-2"). Контракт очень важен для "Газпрома", так как позволит задействовать добычные мощности в Западной Сибири, которые сейчас частично простаивают. Но в этом направлении сторонам вряд ли удалось добиться серьезных успехов — в пресс-релизе "Газпрома" сказано лишь, что "переговоры уверенно продвигаются". По словам собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией, сохраняются принципиальные расхождения по цене, объемам и срокам поставок.

«Газпром», который до сих пор западные санкции почти не затрагивали, впервые попал под удар: США добавили в свой черный список

его Южно-Киринское газоконденсатное месторождение на шельфе Сахалина. Американским компаниям запрещается поставлять оборудование для этого проекта, что ставит под вопрос не только его судьбу. Если освоение Южно-Киринского будет остановлено и газ с него не поступит на СПГ-завод «Сахалина-2», под угрозой может оказаться реализация и этого проекта, и стратегическое сотрудничество «Газпрома» с англо-голландской Shell

В результате теперь "Газпром" вновь резко меняет стратегию развития сахалинских активов и предлагает китайской стороне обсудить участие в проекте, однозначно и прямо находящемся под санкциями США. Мнения аналитиков относительно того, насколько такой вариант приемлем для Китая, расходятся.

По мнению отраслевых собеседников "Ъ", заявления Миллера могут быть частью информационной кампании перед визитом Владимира Путина в Китай 2-3 сентября. "Главным экономическим пунктом переговоров должен был стать контракт по западному маршруту, но договоренности нет, и нужно наполнить визит каким-то содержанием",— говорит один из собеседников "Ъ".