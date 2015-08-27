Атомный проект РФ в Египте "заморожен" из-за спора о российском кредите

Ожидавшееся 26 августа подписание межправительственных соглашений РФ и Египта по строительству АЭС в Египте столкнулось с проблемами, пишет "Коммерсант".

Страны до последнего момента не могли согласовать параметры российского госкредита на проект. При этом в случае положительного решения "Росатом" мог бы получить один из крупнейших контрактов за рубежом: АЭС такой мощности - 4,8 ГВт у Москвы заказывала лишь Турция.

Читайте такжеУкраина пока не будет использовать модернизированное ядерное топливо из РоссииПо итогам переговоров с президентом АРЕ Абдель-Фаттахом ас-Сиси, приехавшим в Россию на аэрокосмический салон МАКС-2015, Владимир Путин заявил, что "специалисты обеих стран завершают проработку практических аспектов сооружения этой станции".

По данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией, документы практически готовы: предполагалось подписать два межправительственных соглашения — по строительству АЭС и по предоставлению РФ госкредита на проект. По его словам, параметры самого проекта уже были согласованы: Египет предлагал строить четыре энергоблока (в зависимости от проекта общая мощность АЭС составляет до 4,8 ГВт). Сумму кредита собеседник "Ъ" не уточняет, но говорит, что стороны в последнее время расходились в размере процентной ставки по нему. В Минфине на запрос "Ъ" не ответили, в "Росатоме", который должен стать исполнителем по проекту, от комментариев отказались. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак не стал комментировать "Ъ" ситуацию, сославшись на то, что "переговоры еще не завершились".

Российская сторона цену станции не называла, впрочем, по данным местных СМИ, советник министра энергетики АРЕ Ибрагим аль-Асири еще в понедельник оценивал стоимость блока в $5 млрд (при двухблочной АЭС). Такую же оценку давали в Иордании еще в 2013 году — в разгар переговоров с "Росатомом" по похожему проекту АЭС. При этом сразу четыре блока у "Росатома" практически ни один из зарубежных заказчиков не просил: подобный проект строится лишь в Турции. Если ориентироваться на кредитные соглашения с Бангладеш и Венгрией, где фигурировала сумма $10 млрд за два блока АЭС, то стоимость блока — около $5 млрд, говорит главный редактор Nuclear.Ru Илья Платонов. Тогда АЭС с четырьмя блоками может обойтись, по примерным оценкам, в $20 млрд.