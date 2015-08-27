Казахстан и МАГАТЭ договорились о создании банка низкообогащенного урана

Казахстан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о создании банка низкообогащенного урана, церемония подписания соглашения прошла 27 августа в Астане, сообщает РБК со ссылкой на Kazinform.

В церемонии приняли участие представители государств — членов Совета Безопасности ООН, среди которых Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, и кроме того, представители стран — доноров проекта — ЕС, Норвегии, ОАЭ и Кувейта. В подписании соглашения от казахстанской стороны принял участие министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов, от имени МАГАТЭ — генеральный директор организации Юкия Амано.

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Цель создания новой организации — предоставить странам-участницам надежный доступ к топливу для атомных электростанций, что позволит государствам, не обладающим собственным производством по обогащению урана, иметь стабильные поставки ядерного топлива. Отмечается, что новый банк поможет снизить риск распространения секретных технологий.