Казахстан и МАГАТЭ договорились о создании банка низкообогащенного урана

11:05, 27 августа 2015
Энергетика
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Это позволит государствам, не обладающим собственным производством по обогащению урана, иметь стабильные поставки ядерного топлива.

Астана / www.visit-astana.kz

Казахстан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о создании банка низкообогащенного урана, церемония подписания соглашения прошла 27 августа в Астане, сообщает РБК со ссылкой на Kazinform.

В церемонии приняли участие представители государств — членов Совета Безопасности ООН, среди которых Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, и кроме того, представители стран — доноров проекта — ЕС, Норвегии, ОАЭ и Кувейта. В подписании соглашения от казахстанской стороны принял участие министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов, от имени МАГАТЭ — генеральный директор организации Юкия Амано.

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Цель создания новой организации — предоставить странам-участницам надежный доступ к топливу для атомных электростанций, что позволит государствам, не обладающим собственным производством по обогащению урана, иметь стабильные поставки ядерного топлива. Отмечается, что новый банк поможет снизить риск распространения секретных технологий.

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