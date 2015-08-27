Россия и Еврокомиссия проведут двустороннюю газовую встречу 11 сентября - СМИ

Россия и Еврокомиссия проведут двустороннюю встречу по газу 11 сентября в Вене, передает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК.

"Двусторонняя встреча заместителя председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича с украинским министром энергетики Владимиром Демчишиным пройдет сегодня в Вене. Затем последует двусторонняя встреча с российским министром (энергетики Александром Новаком - ТАСС) 11 сентября в Вене", - сообщил он.

Читайте такжеДемчишин: Украина без России может закачать в хранилища до 17 миллиардов кубометров газаПредставитель ЕК отметил, что по итогам двух двусторонних встреч может последовать трехсторонняя встреча.

Как сообщал УНИАН, 19 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что двухсторонние переговоры по вопросам обеспечения поставок газа в Украину в формате Украина – Еврокомиссия, запланированные на 27-28 августа, пройдут при участии представителей правительства США.

«27-28 будет встреча в Вене. На ней планируется участие американских партнеров. Она будет следующим этапом (в газовых переговорах - УНИАН). Американскую сторону будет представлять правительство. Это будет двухсторонний формат, и американская делегация будет участвовать неофициально», - сказал Демчишин.