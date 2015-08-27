Цены на нефть поднялись благодаря неожиданной статистике из США

Цены на нефть выросли почти на 4% благодаря неожиданному снижению запасов нефти в США и росту мировых фондовых рынков, сообщает Рейтер.

На середину дня фьючерсы на Brent подорожали на $1,66 до $44,80 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,52 до $40,12.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5,5 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе роста на 1 миллион баррелей. Но некоторые аналитики предупреждают, что это падение может быть разовым.

"Это неожиданное снижение запасов, скорее всего, связано с сокращением импорта, поэтому прошлая неделя могла быть нетипичной", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures Pte Ltd Дэниэл Энг.

Рост американских фондовых рынков в среду отчасти успокоил инвесторов, опасающихся замедления роста китайской экономики. Кроме этого, в среду вышла благоприятная экономическая статистика США: объем заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 2,2 процента, что намного превысило прогноз и стало максимальным ростом с июня прошлого года.

"Это говорит о том, что компании продолжали увеличивать инвестиции в начале третьего квартала вслед за их повышением в конце второго квартала", - говорится в отчете банка ANZ.

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Банк Standard Chartered снизил прогноз среднегодовой цены Brent в этом году на $10 до $54 за баррель, а прогноз на 2016 год - на $20 до $63. Банк снизил прогнозы для WTI до $48 в 2015 году и $58 в 2016 году.