Цены на нефть стремительно пошли в рост - Brent уже выше $46

Нефть стремительно дорожает - цены взлетели на 7% в ходе торгов четверга на фоне укрепления на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Вечером стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличивалась на 6,92%, до 46,15 доллара. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI взлетели в цене на 7,23%, до 41,39 доллара за баррель.

Рост стоимости нефти в четверг связан с уверенной положительной динамикой на мировых фондовых биржах. По итогам торгов дня индекс Shanghai Composite вырос на 5,34%, составив 3083,59 пункта. Индекс Shenzhen Composite прибавил 3,33%, достигнув 1752,21 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,6%, до 21838,54 пункта. Фондовые биржи США также демонстрировали уверенную положительную динамику в ходе торгов, укрепляясь в пределах 2% на фоне сильных статистик из страны.

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По мнению нефтяного аналитика в компании PVM Тамаса Варги, резкое укрепление на фондовых рынках спровоцировало аппетит к рисковым активам, одним из которых является "черное золото".