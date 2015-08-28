Нефть продолжает дорожать - Brent достигает $48

Мировые цены на нефть в пятницу продолжают уверенный рост, стоимость Brent краткосрочно пробивала вверх отметку в 48 долларов на фоне оптимизма на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличивалась на 0,57%, до 47,98 доллара. При этом в ходе торгов стоимость барреля Brent достигала значения в 48,06 доллара. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI росли в цене на 1,07%, до 43,02 доллара за баррель. В ходе торгов их цена подскакивала до 43,46 доллара за баррель.

Накануне рост стоимости нефти достигал 10% после того, как сильные макроэкономические данные в США придали положительный импульс американским и европейским фондовым индексам. В пятницу оптимистичную тенденцию поддерживают и азиатские биржи. Таким образом, при сохранении позитивной динамики цен на нефть 28 августа текущая неделя в целом станет первой за последние 11 недель, когда будет зафиксировано подорожание "черного золота".

"Мы видим повсеместное ралли на рынках, нефть лидирует среди других сырьевых товаров. Основным стимулом стали превзошедшие прогнозы пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков ANZ. Однако они добавили, что восстановление цен на сырьевые товары выглядит хрупким, поскольку опасения за перспективы роста экономики Китая продолжают оказывать давление на рынок.

Читайте такжеЭквадор стал добывать нефть себе в убыток

В четверг стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале, по второй оценке Бюро экономического анализа министерства торговли, составил 3,7% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост на 3,2%. По первой оценке увеличение составило 2,3%.