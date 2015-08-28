Украина надеется в сентябре подписать газовое соглашение с Россией

Об этом по итогам двухсторонних переговоров с представителями Еврокомиссии в Вене сообщил руководитель управления евроинтеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Михаил Бно-Айриян.

«Переговоры завершились. Более трех часов мы говорили о возможной предстоящей сделке (обязывающий протокол) с РФ и ЕС по поставкам природного газа в Украину на следующий отопительный сезон. Надеемся, что документ будет подписан в течение будущего месяца», - написал на своей странице в Facebook Бно-Айриян.

Также он сообщил, что на встрече 27 августа в Вене обсуждался вопрос предоставления Украине финансовой помощи от международных финансовых организаций для закачки газа в подземные хранилища.

«Еврокомиссия старается максимально помочь нам в этом вопросе, рассчитываем на существенную поддержку со стороны международных финансовых организаций в этом направлении, конечно, не без помощи Брюсселя», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк может выделить 500 млн долл. на закупку Украиной природного газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг.

Кроме этого, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 годаполучить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина до начала отопительного сезона может закачать в подземные хранилища порядка 17 млрд кубометров газа без учета поставок российского газа. При этом, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, для комфортного прохождения зимнего периода в подземных хранилищах должно быть накоплено 19 млрд куб. м газа.

С 1 июля 2015 года Украина не осуществляет импорт природного газа из России.