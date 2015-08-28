Минэнерго РФ: в ближайшие 20 лет не стоит ожидать роста нефтяных доходов

В проекте документа, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям», в числе прочего говорится, что в ближайшие 20 лет не стоит ожидать роста валютных поступлений от энергетического экспорта.

Рост импорта углеводородов, говорится в энергостратегии, будет замедляться, так как большинство стран стремятся диверсифицировать структуру энергетики, развивать неуглеродные источники энергии, нетрадиционные виды топлива, что сужает рыночные ниши для России.

Читайте такжеВ России впервые протестировали экономику на нефть по $40: сценарий апокалипсиса

Валютные поступления от энергетического экспорта расти не будут: на европейском направлении — по причине ограниченного спроса, на азиатском — из-за недостаточности инфраструктуры и необходимости больших капиталовложений в ее развитие.

Для развития энергетики, считают авторы документа, нужно увеличить инвестиции в 1,2–1,5 раза до 2,3–2,8 триллиона долларов в ценах 2013 года.

Стратегия призывает к господдержке независимых малых и средних нефтяных компаний. Их роль, указывается в документе, будет расти после 2020 года, когда, как ожидается, структура запасов углеводородов ухудшится, и понадобятся большая инновационная активность, эффективность капитальных затрат и гибкость к изменениям конъюнктуры.

Читайте такжеВсемирный банк: Россия потеряет $34 миллиарда после возвращения Ирана на рынок нефти

Энергостратегию до 2035 года планировалось принять еще в 2014 году, однако из-за санкций и падения цен на нефть ее рассмотрение было перенесено на середину 2015 года. На ее основе планируется подготовить генеральные схемы развития газовой, нефтяной, угольной и энергетической отраслей.