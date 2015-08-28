ДТЭК Ахметова значительно сократил производство угля и электроэнергии

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-июне 2015 года сократил производство электроэнергии на 22,2% - до 18,9 миллиарда кВт/ч по сравнению с 24,3 миллиарда кВт/ч за аналогичный период 2014 года, говорится в отчете компании на сайте Лондонской биржи.

Согласно отчету, добыча угля в январе-июне 2015 года сократилась на 32,2% - до 14 миллионов тонн с 20,7 миллиона тонн в январе-июне 2014 года.

Экспорт электроэнергии по итогам первого полугодия 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 62,3% - до 1,75 миллиарда кВт/ч, экспорт угля сократился на 72% - до 0,756 миллиона тонн.

ДТЭК в первом полугодии 2015 года импортировал энергетический уголь для нужд своих тепловых электростанций в объеме 404,1 тысячи тонн.

Читайте такжеДТЭК Ахметова шантажирует власть возвращением веерных отключений - депутат

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго".

Компания "Сервис-Инвест", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ПАО "Днепрооблэнерго" представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит "Киевэнерго", которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.