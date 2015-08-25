Южно-Украинская АЭС подключила к энергосети блок №1 после ремонта

Согласно сообщению, блок был подключен 25 августа в 00 час. 47 мин. На втором энергоблоке, как отметили в компании, продолжается капитальный ремонт с выполнением мероприятий по продолжению его эксплуатации в сверхпроектный период.

«Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме», - добавили в «Энергоатоме».

По состоянию на 25 августа в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.