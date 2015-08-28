Киев и Брюссель готовятся к газовым переговорам с Москвой

Еврокомиссия рассматривает двусторонние газовые переговоры с Украиной, состоявшиеся 27 августа в Вене, как промежуточные с целью подготовки трехсторонних переговоров - с РФ, которые могут состояться до конца сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам представитель Еврокомиссии Александр Винтерсайн (Alexander Wintersein).

"Переговоры состоялись по инициативе Еврокомиссии и являются промежуточным шагом с целью подготовить следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между ЕК, Россией и Украиной", - сказал он.

По словам Винтерсайна, также запланированы двусторонние переговоры с российской стороной на 11 сентября в Вене.

В свою очередь, представитель по энергетическим вопросам Якуб Адамович (Jakub Adamowicz) добавил, что среди вопросов, которые обсуждались во время переговоров, был вопрос финансирования.

"Но мы просим вас понять, что мы не можем предоставить сейчас больше информации, учитывая тот факт, что переговоры продолжаются", - подчеркнул он.

По словам Адамовича, процесс, который продолжается с Россией и Украиной, "следует в направлении достижения договоренностей по второму "зимнему пакету". "Следующий шаг - переговоры между нами и Российской Федерацией 11 сентября, и мы надеемся провести трехсторонние переговоры до конца сентября", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, руководитель управления евроинтеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Михаил Бно-Айриян по итогам двусторонних переговоров с представителями Еврокомиссии в Вене заявил, что Украина надеется в сентябре подписать трехсторонний протокол с РФ и Еврокомиссией о поставках природного газа в отопительный сезон 2015-2016 годов.

"Более трех часов мы говорили о возможном предстоящем соглашении (обязывающий протокол) с РФ и ЕС по поставкам природного газа в Украину на следующий отопительный сезон. Надеемся, что документ будет подписан в течение следующего месяца", - отметил Бно-Айриян.

Также он сообщил, что на встрече 27 августа в Вене обсуждался вопрос предоставления Украине финансовой помощи от международных финансовых организаций для закачки газа в подземные хранилища.

"Еврокомиссия пытается максимально помочь нам в этом вопросе, рассчитываем на существенную поддержку со стороны международных финансовых организаций в этом направлении, конечно, не без помощи Брюсселя", - сообщил чиновник.