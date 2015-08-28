Демчишин анонсировал встречу по газу на 11 сентября: "Брюссель или Вена. Пока непонятно"

Трехсторонняя встреча по вопросам организации поставок российского газа в Украину и Евросоюз в формате Украина – ЕС - Россия состоится ориентировочно 11 сентября, однако место проведения встречи пока согласовывается, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Вероятно уже 11 сентября будет уже (встреча - УНИАН) в рамках трехсторонних переговоров. Это будет где-то или Брюссель, или Вена. Пока непонятно», - сказал Демчишин.

Ранее в Минэнергоугля отмечали, что Украина надеется в сентябре подписать трехсторонний протокол с Россией и Еврокомиссией о поставках природного газа в отопительный сезон 2015-2016 гг.

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Также премьер-министр Яценюк отмечал, что организация поставок российского газа в Европу и Украину должна быть оформлена трехсторонним протоколом в формате Украина – ЕС – Россия, по аналогии с протоколом и дополнением к контракту, подписанным в прошлом году.

Яценюк подчеркивал, что трехсторонний протокол - это единственный механизм обеспечения поставок газа – как в Европейский Союз, так и в Украину.