Демчишин анонсировал встречу по газу на 11 сентября: "Брюссель или Вена. Пока непонятно"

15:29, 28 августа 2015
Энергетика
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Украина надеется в сентябре подписать трехсторонний протокол с Россией и Еврокомиссией о поставках природного газа в отопительный сезон 2015-2016 гг. 

Фото УНИАН

Трехсторонняя встреча по вопросам организации поставок российского газа в Украину и Евросоюз в формате Украина – ЕС - Россия состоится ориентировочно 11 сентября, однако место проведения встречи пока согласовывается, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. 

«Вероятно уже 11 сентября будет уже (встреча - УНИАН) в рамках трехсторонних переговоров. Это будет где-то или Брюссель, или Вена. Пока непонятно», - сказал Демчишин.

Ранее в Минэнергоугля отмечали, что Украина надеется в сентябре подписать трехсторонний протокол с Россией и Еврокомиссией о поставках природного газа в отопительный сезон 2015-2016 гг.

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Также премьер-министр Яценюк отмечал, что организация поставок российского газа в Европу и Украину должна быть оформлена трехсторонним протоколом в формате Украина – ЕС – Россия, по аналогии с протоколом и дополнением к контракту, подписанным в прошлом году. 

Яценюк подчеркивал, что трехсторонний протокол - это единственный механизм обеспечения поставок газа – как в Европейский Союз, так и в Украину.

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