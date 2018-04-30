Новый собственник "Голден Деррик": "В компанию готов инвестировать 300 млн долларов"

После падения режима Януковича скандалы вокруг компании «Голден Деррик» только набирают обороты. Государственная служба геологии и недр Украины не один месяц добивается возвращения в госсобственность 19 специальных разрешений на добычу нефти и газа. При этом еще остается незавершенным спор между «Голден Деррик» и Национальной акционерной компанией «Надра Украины» относительно права собственности на три доли в одном из крупнейших газовых месторождений - Сахалинском, расположенном в Харьковской области.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических-лиц предпринимателей, «Голден Деррик» была основана в 2007 году. Компания имеет разрешение на следующие виды деятельности: добыча нефти и газа, предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи энергоресурсов, разведывательное бурение, а также предоставление инжиниринговых и геологических консультаций. С уставным капиталом 33,8 млн грн ее учредителями выступают кипрский офшор «Хартлог Лимитед» (доля 67%), а также НАК «Надра Украины» (33%).

Долгое время СМИ и чиновники связывали компанию «Голден Деррик» с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, экс-министром агрополитики Николаем Присяжнюком, а также бывшим народным депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко.

Между тем, ее новым бенефициаром с недавних пор стал Анатол Стати, которого называют самым богатым человеком Молдовы.

В компании «Голден Деррик» подтвердили информацию о новом собственнике и даже пообещали организовать общение со Стати по скайпу. Что собственно, и произошло. В ходе согласования интервью г-н Стати убрал некоторые подробности, сделав ответы более лаконичными.

Г-н Стати, давайте попробуем поставить точку в вопросе собственников «Голден Деррик». Скажите, контролировали ли представители прошлой власти Ставицкий, Присяжнюк и Иванющенко компанию на момент ее приобретения Вами? Вы лично знакомы с экс-министром Эдуардом Ставицким или другими названными людьми?

С перечисленными персоналиями не знаком, но, конечно, наслышан о них, тем более, что двое из названных людей занимали министерские посты в Украине. Компания «Голден Деррик» была куплена у совершенно других владельцев.

Мои юристы, готовившие сделку, предупредили о циркулирующих вокруг компании слухах и тщательно проверили историю собственности.

Мы получили от бывших владельцев официально оформленное заверение в том, что они не имеют никакого отношения к прошлой власти - так называемые warranties and garanties. Институт гарантий и заверений имеет очень серьезное содержание в английском праве. Предоставление гарантий и заверений неразрывно связано с раскрытием информации, поскольку недостоверные гарантии и заверения влекут ответственность. Нарушение заявление ведет к расторжению договора, нарушение гарантии – к возмещению убытков.

Как случилось, что в поле вашего зрения попала компания «Голден Деррик»?

Известная истина: самые выгодные условия для приобретения бизнеса складываются в переломные моменты истории государств, большие деньги зарабатываются во времена больших перемен. Наш интерес к украинским активам возник в такие времена.

А главное - Украина же не просто сменила президента и правительство. Ваша страна заявила о том, что выбрала европейский путь, европейские ценности. Это - очень привлекательный сигнал для инвесторов. Я в него поверил. Тем более, что вижу ситуацию не только благодаря масс-медиа: я знаком с украинскими бизнесменами, депутатами.

Была поставлена задача нашим маркетологам, специалистам по стратегическому развитию проанализировать украинский рынок, найти вариант наиболее выгодного инвестирования в нефтегазовой сфере, в которой мы работаем. В результате были определены несколько объектов, достойных для вложения средств. Среди них – и «Голден Деррик». Компания интересная, рентабельная, с большим потенциалом. Однако у нас есть планы приобретения и других украинских активов.

Вы можете подробно рассказать о том, как познакомились с бывшими владельцами компании и как происходила сделка по ее продаже?

Подготовка к сделке заняла много времени. Юридические службы согласовывали условия всех договоров: опциона, эскроу, купли-продажи, конфиденциальности. Параллельно проходил Due Diligence - аудит, который помог нам составить объективную картину перед принятием решения об инвестировании, оценить возможные риски.

Профильные специалисты всесторонне изучили деятельность «Голден Деррик», провели проверку и оценку производственных фондов, финансового состояния компании и ее позиции на рынке.

Заочное знакомство с предыдущими собственниками «Голден Деррик» произошло на этапе предварительных переговоров, а непосредственное - в ходе подписания документов.

Как сегодня распределены пакеты акций между собственниками?

33% принадлежат украинскому государству в лице Национальной акционерной компании «Надра Украины», 67% - «Хартлог лимитед», владельцем которой являюсь я.

Но в Украине по-прежнему говорят о причастности одиозных фигур к деятельности и распределению прибыли «Голден Деррик». Причем об этом заявляли высокопоставленные и очень информированные лица…

Да, и мы подали судебный иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Иск к Кабинету министров Украины, Минэкологии и бывшему министру экологии и природных ресурсов Игорю Шевченко.

Почему не сделали этого раньше?

Как уже говорил, поверил в новые перспективы бизнеса в Украине, не ожидал, что столкнусь с такой, мягко говоря, некорректной, недобросовестной конкуренцией.

И кто, по-вашему, эти конкуренты? Кому выгодно усложнить жизнь компании и ее собственникам?

Вы сами легко ответите на этот вопрос. Проанализируйте украинский газовый рынок: кому из игроков может быть интересна такая перспективная компания? Кто играет роль их официального «рупора», озвучивает неправдивую информацию, чтобы дискредитировать компанию, а затем помочь своим «заказчикам» перераспределить активы в свою пользу. Слухи создают сложный фон, так называемое общественное мнение. Это - инструмент влияния на суды, на СМИ. В общем, ничего нового, так было и в прежние времена.

Меня в данной ситуации удивляет другое: неужели государственным людям в этой стране не важно, что от Украины отпугивают реальных инвесторов? Сегодня я заинтересован в благополучии Украины. Ее будущее – это и мое будущее.

Деньги, конечно, - вне государственных границ. Но, когда вкладываешь личные – и причем не малые - финансы в экономику любого государства, становишься его патриотом.

Вы можете сказать, о каких инвестициях в данном конкретном случае идет речь?

Я готов инвестировать около трехсот миллионов долларов. Кроме того, у нас есть огромный опыт работы на нефтегазовом рынке, есть бизнес-план, понимание потенциала компании. Уже вложены значительные средства в обновление основных фондов предприятия, в ремонт, в людей. Нашим работникам начисляется зарплата, они планируют свое будущее и рассчитывают на успешное развитие компании.

Что могут противопоставить нам так называемые конкуренты? Админресурс? Их не интересуют государственные интересы, они сосредоточились на личных – прибрать к рукам интересующие активы. Цель - купить и перепродать?

И будущее предприятия, и дивиденды, которые получит государство как его собственник, зависят от того, сколько денег вложим мы, от того, сможет ли компания успешно работать. Наши инвестиции – это и развитие региона, его инфраструктуры, новые рабочие места.

Но пока компания задыхается от бесконечных судебных разбирательств.

Давайте поговорим о судебных тяжбах. Бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко заявлял, что «Голден Деррик» незаконно получила все спецразрешения на право пользования месторождениями нефти и газа, и что через административные суды незаконно переданные площади были возвращены государству. Так пользовалась ли «Голден Деррик» какими-либо преференциями при получении спецразрешений на месторождения нефти и газа?

Подчеркиваю: споры в административных судах инициировали мы. Компания «Голден Деррик» подала иск о превышение Госслужбой геологии и недр Украины своих полномочий при аннулировании выданных «Голден Деррик» разрешений.

Специальные разрешения на право пользования месторождениями нефти и газа были получены нашей компанией на совершенно законных основаниях.

Более того, сам факт законности выдачи этих разрешений никогда и никем не оспаривался и не оспаривается. Это свидетельствует о том, что нет доказательств относительно преференций или других нарушений при выдаче спецразрешений.

Однако в 2014 году Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала 48 спецразрешений на недропользование. В начале этого года прошла информация, что Киевский апелляционный административный суд поддержал аннулирование Госгеонедрами 19 специальных разрешений на добычу нефти и газа. Почему вы полагаете, что отнимают эти разрешения незаконно? И можно уточнить, сколько спецразрешений остается у вашей компании?

Сегодня мы находимся в судебных спорах относительно 19 спецразрешений на недропользование. Утверждаю: вопрос об их аннулировании ничего общего с законностью не имеет. Он перешел в плоскость, где действуют принципы политической целесообразности и частной выгоды.

Согласно украинскому законодательству, аннулировать спецразрешения можно только в судебном порядке. Такому решению должно предшествовать выполнение определенных процедурных мероприятий, в том числе, проведение проверок пользования недрами, направление уведомлений об устранении нарушений, если такие были обнаружены и пр. Ничего подобного не было выполнено.

Таким образом, Госгеонедра, самостоятельно приняв решение об аннулировании специальных разрешений, превысили свои полномочия, и принятое решение, соответственно, является незаконным.

Были ли у «Голден Деррик» какие-то обязательства при получении лицензий на добычу газа?

Есть законодательно определенный порядок получения спецразрешений на пользование недрами. Он предполагает обязательную оплату сбора за недропользование. «Голден Деррик» такой сбор оплатила - более 21 миллиона гривен.

Известно, что «Голден Деррик» получила при президентстве Януковича контроль над одним из крупнейших газовых месторождений страны – Сахалинским…

Компания получила не контроль, а право участия в развитии Сахалинского месторождения, поскольку приобрела у НАК «Надра Украины» доли в договорах совместной деятельности по его изучению и разработке.

Правда ли, что за лицензии на Сахалинском месторождении «Голден Деррик» должна была уплатить НАК «Надра Украины» 20 млн гривен, но так и не уплатила?

Стоимость нашей доли в совместной деятельности составляет порядка 20 млн гривен. Компания не смогла вовремя внести всю сумму только потому, что в рамках споров с контрагентами были арестованы счета «Голден Деррик». Об этом и о том, что в действиях компании не было сознательного умысла, мы неоднократно заявляли в судах.

Скажу больше: мы готовы хоть сегодня выполнить обязательства в полном объеме, предлагаем мировое соглашение, которое позволит разрешить проблему. Однако с нами просто не хотят идти на диалог. Очевидно, что наших противников интересуют не инвестиции, им нужно выполнить поставленную задачу: забрать компанию в пользу заинтересованной стороны.

В декабре Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в рассмотрении апелляционной жалобы компании «Голден Деррик», тем самым вернул НАК «Надра Украины» Сахалинское месторождение. Компания смирилась с этим решением или будет судиться за месторождение и дальше?

Судебный спор между нашей компанией и НАК «Надра Украины» сейчас находится на таком этапе: суд признал факт ненадлежащего исполнения «Голден Деррик» своих обязательств по оплате доли в договоре совместной деятельности по изучению и разработке Сахалинского месторождения. Следствием такого решения может быть расторжение договора купли-продажи.

При этом ни договор, ни действующее украинское законодательство не предусматривают автоматическое возвращение доли компании в пользу НАК «Надра Украины». Более того, НАК «Надра Украины» уже проиграла суд первой инстанции, в котором пыталась доказать свое право на долю компании «Голден Деррик» в совместной деятельности.

Так что, на сегодня «Голден Деррик» остается ее законным собственником.

Как, по-вашему, есть ли вообще смысл в договорах о совместной деятельности, или это - банальное выкачивание денег?

В наших договорах совместной деятельности участвуют только частные компании, то есть, бюджетные ресурсы никак не вовлечены. О каком выкачивании денег может идти речь? Никто никого не сможет коррумпировать: мы все вкладываем свои деньги, все заинтересованы в результате.

В случае проигрыша в отечественных судах, намерена ли компания искать защиту в международных инстанциях?

Безусловно! Я как иностранный инвестор и один из участников компании «Голден Деррик» столкнулся с тем, что мне незаконно препятствуют развивать деятельность компании.

Если мы не сможем найти правду в Украине, обязательно обратимся в международные судебные инстанции, чтобы защитить свои инвестиции. Более того, у нас есть успешный опыт отстаивания своих интересов в высших судебных органах международной юрисдикции.

Расскажите о хозяйственной деятельности «Голден Деррик». Сколько газа компания успела добыть в 2012-2013 годах и сколько заработать на этом? Сколько денег было вложено в геологоразведку за последние годы? Сколько в добычу газа?

Мы купили компанию в конце 2014 года, и нас интересовали цифры, актуальные на момент покупки. Могу только сказать, что тогда «Голден Деррик» добывала газ и получала доход в рамках договоров совместной деятельности. Так что было бы некорректно разглашать цифры в одностороннем порядке без согласия других участников. Но вся эта информация есть в открытых источниках.

Могу прокомментировать ситуацию по периоду, когда мы начали управлять компанией. Пока мы только вложили деньги в саму компанию, а добычу вести не можем. У нас же отнимают лицензии на недропользование. Когда вернем спецразрешения, начнем заниматься геологоразведкой, бурить, добывать углеводороды. Тогда не только «Голден Деррик», но и государство получит доход – и как собственник компании, и в виде налогов.

Сколько налогов уплатила компания в 2014 году?

В 2014 году мы заплатили около трех миллионов гривен налогов. А в 2015 году мы еще пополнили украинский бюджет на 3,2 миллиона гривен в качестве налогового компромисса. Таким образом, мы выполняем не только свои обязательства, но и обязательства предыдущих владельцев компании.

2014-2015 годы были достаточно сложными для компании. Удалось ли сохранить коллектив?

Да, вопреки всем трудностям, вопреки огромному внешнему давлению мы смогли сохранить коллектив в то время, когда в стране сворачивается производство, происходят массовые сокращения.

В компании работают более 300 человек. Есть уникальные специалисты со специальными сертификатами, лучшие бригады, выполняющие весь комплекс работ по строительству скважин, бурению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования. Мы дорожим каждым человеком, нам не безразлично, как живут семьи наших сотрудников, поэтому компания выполняет все свои обязательства перед сотрудниками.

А как компания относится к повышению ставок рентных платежей?

Конечно, прошлогоднее повышение рентных ставок снизило инвестиционную привлекательность украинской нефтегазовой отрасли. По уровню рентных платежей для нефтегазодобывающих компаний Украина уже обогнала крупных экспортеров углеводородов - Норвегию, Казахстан, Нидерланды. А такие энергодефицитные страны, как Польша, Венгрия, Румыния, предлагают гораздо более привлекательные и конкурентные налоговые условия.

Так что я, как и другие частные инвесторы, с надеждой ожидаю, что украинское правительство пересмотрит рентные ставки, как объявила министр финансов Наталья Яресько в Вашингтоне в ходе Украинско-американского бизнес-форума.

Какие планы на будущее? На каких площадках компания планирует начать работы в ближайшее время?

Несмотря на абсурдность ситуации, которая сложилась вокруг компании, и на то, что ее изо всех сил пытаются буквально «задушить», мы уверены в своей правоте. Мы отстоим права на полученные компанией специальные разрешения и сразу же начнем работы на всех лицензионных участках, тем более, что наши специалисты провели значительную работу и уже подготовили стратегию их максимально эффективного освоения.

В завершение разговора не могу не спросить: как часто бываете в Киеве, с кем из украинских политиков знакомы?

Бываю в Киеве не так часто, как хотелось бы, но здесь постоянно работают мои представители: управленцы, аналитики, экономисты.

Знакомых в Украине у меня немало, в том числе, среди политиков. Но не думаю, что готов перечислять их имена.

Игорь Николаенко

Справка УНИАН: СМИ Молдовы по-разному оценивают состояние Анатола Стати, называя цифры от 0,5 млрд до 2,5 млрд долларов. Судя по публикациям, Стати – значимая фигура в нефтегазовом бизнесе, причем не только на просторах СНГ, но и за его пределами. Более двадцати лет назад, в 1994 году, он основал финансово-промышленную группу Ascom Group, в 2006 году учредил Tristan Oil. Группа занимается добычей углеводородов и торговлей нефтью и газом. География бизнеса – Казахстан, Туркмения, Ирак, страны Африки. При этом компании молдавского олигарха были приглашены участвовать в масштабных государственных проектах на крупнейших месторождениях этих стран.

Анатол Стати не лишен и политических амбиций. Ему приписывали даже виды на президентский пост, от чего он категорически открестился. Созданная им в 1994 году Партия реформ сегодня известна как крайне правая Либеральная партия Молдовы. Имя Стати-спонсора связывают и с Либерально-демократической партией. Обе политические силы – сторонники проевропейского пути, а Либеральная партия выступает за вступление Молдовы в НАТО.

Такая политическая ориентация в свое время крайне усложнила позиции Стати-бизнесмена. В Интернете можно найти информацию о том, что годы почти дружественных отношений с прокоммунистическим президентом Владимиром Ворониным сменились жестким прессингом. Воронин лично приложил усилия, чтобы создать проблемы компаниям олигарха и в Молдове, и в Казахстане. Ущерб Стати оценивали в полтора миллиарда долларов.

В ответ Стати подал иск в Стокгольмский арбитраж и выиграл его. Арбитражный суд Стокгольма постановил, что Республика Казахстан должна выплатить Анатолу Стати в качестве компенсации полмиллиарда долларов. Кроме того, генпрокуратура Молдовы по иску Анатола Стати, потребовавшего возмещения ущерба, возбудила уголовное дело против Воронина.