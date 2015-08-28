Южно-Украинская АЭС задействует зимой все три энергоблока

Южно-Украинская атомная электростанция для обеспечения стабильной работы украинской энергосистемы в зимний период планирует осуществлять выработку электроэнергии на всех трех энергоблоках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по ядерной радиационной безопасности Дмитрий Соколов.

"Зимой будут работать все три блока. Мы проходим зиму и с 1 марта у нас должен остановиться на ремонт энергоблок №3", - сказал Соколов.

По его словам, в течение зимнего периода энергоблок №3 будет работать на 80% мощности с целью нормального режима использования ядерного топлива, часть которого в ходе ремонта необходимо будет заменить на новое.

Вместе с тем, Соколов отметил, что сейчас осуществляются работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №2, которые планируется завершить до 17 декабря текущего года.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).