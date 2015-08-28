Украина и ЕС рассчитывают до конца октября решить вопрос оплаты российского газа

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"У нас прошли очень конструктивные переговоры в формате двух (с Европейской комиссией – УНИАН). Мы сблизили позиции, очень продуктивно поработали по финансированию (закачки газа – УНИАН): какие возможности, когда, с датами, переговорщиками. Мы сидели около трех часов, детальный план сформировали, но пока его рано оглашать. Но до конца октября результат уже будет", – сказал Демчишин.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли будет говорить о кредите для закупки газа, Демчишин сказал: "Я уверен, что да".

Министр также предположил, что решение о выделении средств может быть принято и раньше октября – в сентябре.

"Возможно, средства не будут получены до конца сентября, но понимание того, как мы их получим, точно станет понятно уже в сентябре", – подчеркнул министр.

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