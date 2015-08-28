Южно-Украинская АЭС в начале 2016 года проверит модернизированное американское топливо после года эксплуатации

Южно-Украинская атомная электростанция в начале 2016 года будет проводить проверку модернизированного ядерного топлива американско-японской компании Westinghouse ТВС-WR, которое около года использовалось на третьем энергоблоке станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Соколов, добавив, что по результатам проверки будет приниматься решение об использовании данного топлива на других украинских реакторах.

"После того как мы в начале следующего года осмотрим топливо после первого года работы и увидим, в каком оно состоянии, будет приниматься решение о его загрузке в следующие реакторы", - сказал Соколов.

При этом он напомнил, что Южно-Украинская АЭС выбрана как пилотная станция для проверки возможности внедрения топлива Westinghouse на всех украинских атомных электростанциях.

Также Соколов рассказал, что для проверки используемого топлива Westinghouse был приобретен специальный стенд, на котором будет проводиться осмотр топливных кассет на наличие деформаций и других отклонений по результатам первого года эксплуатации.

По словам Соколова, в проверке топлива будут принимать участие и специалисты компании Westinghouse.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства американско-японской компании Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В 2016 году Запорожская атомная электростанция планирует загрузить первую партию топлива Westinghouse на 5-й энергоблок.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести более трети топлива для АЭС у компании Westinghouse, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).