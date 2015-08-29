Нефть из резервуаров "Укртатнафты" надо было продать в 2014 году по 105 долларов - руководитель компании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил и.о. председателя правления компании «Укртатнафты», которая владеет Кременчугским НПЗ, Алексей Плакасов.

По его словам, бывший председатель правления «Укртранснафты» Александр Лазорко в апреле 2014 года принял решение откачать нефть из простаивающих нефтепроводов в свободные резервуарные парки «Укртранснафты», Кременчугского, Надвирнянского и Дрогобычского НПЗ.

«Он позвонил мне и спросил: «Сможешь принять нефть? А иначе ее сепаратисты сольют и будут заправлять свои танки и самолеты».

Мы приняли нефть и хранили несколько месяцев на безоплатной основе. Когда в стране начинается война, долго думать, подсчитывая затраты нельзя! Из той нефти не пропало ничего. Она вся в наличии! Лазорко в 2014 году предлагал продать ее с аукциона, а вырученные средства конвертировать и разместить на спецсчетах Национального банка Украины, или переработать на бензин и дизтопливо – обеспечить армию и создать госрезерв нефтепродуктов. Он предлагал в тот момент, когда все понимали, что нефть будет падать в цене, так как это самый действенный аргумент для воздействия на внешнюю политику агрессора. Никто не прислушался к Лазорко», - сказал Плакасов.

И.о. председателя правления «Укртатнафты» назвал саботажем отклонение предложения Лазорко.

«Тогда у государства был ресурс в виде нефти стоимостью 540 млн долларов США, а сейчас это уже только 240 млн долларов. Пока лежала – нефть подешевела на 300 млн долларов. И цена нефти продолжает падать. Сейчас это около 42 долларов за баррель, а будет – 30! По сути, это был саботаж, организованный отдельными работниками государственных органов и компаний. Под различными благовидными предлогами, с помощью бюрократических процедур, используя откровенную ложь и дезинформируя правительство, саботажники выполняли задачу: не дать государству воспользоваться этим ликвидным ресурсом, который мог существенно сократить закупки энергоресурсов по импорту, существенно снизить цены на нефтепродукты в Украине, сэкономить бюджетные средства на обеспечение топливом армии и Нацгвардии», - сказал Плакасов.

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«Цена непринятия решения год назад – ущерб в 300 млн долларов США, и нанесение ущерба экономике страны продолжается. Это же уголовная ответственность тех, кто мыслит не по-государственному!», - заявил Плакасов.

Как сообщалось, руководство «Укртатнафты» требует от "Укртранснафты" уплаты долга за хранение около 240 тыс. тонн технологической нефти.

"Укртатнафта" утверждает, что за период с 1 апреля по 31 июля основной долг государственной компании "Укртранснафта" за аренду резервуаров на Кременчугском НПЗ составляет 187,3 млн грн.

С апреля оплата хранения нефти на НПЗ не производится.

Как сообщал УНИАН, 10 июня «Укртатнафта» направила в адрес руководства «Укртранснафты» письмо, в котором потребовала выкачать нефть, принадлежащую государству, из резервуаров «Укртатнафты» до 1 июля и полностью рассчитаться за ее временное хранение из-за невыполнений обязательств по договору аренды емкостей.

Также в письме подчеркивалось, что 14 мая 2015 года в результате инвентаризации технологической нефти «Укртранснафты», размещенной в резервуарах Кременчугского НПЗ, специалистами SGS, «Прайсвотерхаузкуперс», «Укртранснафты», а также представителями от НАК «Нафтогаз Украины», Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и других государственных структур подтверждено наличие нефти в полном объеме с качественными параметрами, соответствующими ГОСТ.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.