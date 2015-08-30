Цена на нефть закрепилась на отметке $50

На мировом рынке второй день подряд стоимость нефти держится почти на одинаковом уровне.

Европейская Brent стоит около 50 долларов США за баррель, а американская WTI – 45.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Цена нефти в корзине Международной организации 12 стран-экспортеров ОПЕК по состоянию на 27 августа (последние данные) составила 42,37 доллара. Днем ранее, 26 августа, стоимость была 40,51.

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