В Средиземном море обнаружено крупнейшее месторождение газа

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно заявлению, находка является "супергигантским открытием" в сфере природного газа. Месторождение было обнаружено в море близ побережья Египта.

По данным компании, потенциал нового месторождения Zohr площадью около 100 квадратных километров может составить до 850 млрд кубометров газа.

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"Zohr является крупнейшим месторождением газа, когда-либо открытым в Египте и в Средиземном море", — подчеркивает Eni.

"Супергигантское месторождение после того, как будет полностью разработано, сможет удовлетворять спрос Египта на природный газ в течение нескольких десятилетий", — заключает Eni.