В Украине 1 сентября резко вырастут тарифы на электроэнергию - будут почти как в Москве или дороже

Производители электроэнергии уверяют, что повышение назрело уже давно, а эксперты уверяют: новые цифры завышены, говорится в сюжете ТСН. Если раньше за киловатт потребители платили 37 коп., то с первого сентября за каждый использованный киловатт электроэнергии придется заплатить 45, 6 коп. Этот тариф действует, если общий объем использованного электричества за месяц не превысил 100 киловатт.

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Для тех же, кто превышает эту норму, будут действовать другие условия: если вы потребили от 100 до 600 киловатт - заплатите за каждый по 79 коп. А тем, кто превысил показатель в 600 киловатт, придется платить по тарифу 1,48 грн.

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко уверен, что для подавляющего большинства украинцев новые тарифы на электричество являются неподъемными. По его словам, немало украинцев отдавали за коммунальные услуги последнюю копейку по старым ценам, а теперь им подняли стоимость киловатт-часа и еще и снизили объем потребления самой дешевой электричества.

"Повышение бьет в первую очередь по этой категории 100-600 киловатт-часов. Ранее наименьший объем дешевой электроэнергии был 150 киловатт, теперь стал 100. И сейчас ни одна семья не помещается в эти 100 киловатт", - подчеркнул он.

Подчеркнем, что тарифы на электроэнергию в Москве составляют 5,03 руб. (1,60 грн) без электроплит и 3,52 руб. (1,12 грн) в домах с электроплитами.