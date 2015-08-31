Нефть возобновила падение на мировых рынках

По состоянию на утро стоимость нефти марки Brent теряет более процента и находится на отметке 49 долларов 35 центов за баррель, сообщает радио "Свобода". Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась до 44,7 долларов.

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Это сказывается на показателях фондовых рынков, в значительной степени зависящих от экспорта сырья. Российский индекс РТС падает на 1,5%. Возобновила девальвацию и российская национальная валюта – более 66 рублей за доллар, свыше 74 рубля за евро.

Главный китайский биржевой индекс Shanghai Composite потерял 2,6%, котировки на других азиатских рынках также снижаются, сообщает Би-би-си.

В конце прошлой недели в течение двух торговых сессий котировки нефти продемонстрировали рост более чем на 10%, завершив неделю на уровне свыше 50 долларов за баррель марки Brent.