Российская нефть с начала года подешевела почти в 2 раза

Средняя цена на нефть марки Urals в январе—августе 2015 года составила 55,43 доллара за баррель, что в 1,9 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Год назад цена Urals составляла 106,28 доллара баррель.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на эксперта Министерства финансов Александра Саковича.

В августе 2015 года средняя цена на нефть марки Urals составила 45,63 доллара/баррель. Год назад показатель составлял 101,09 доллара/баррель. Таким образом, цена упала в 2,2 раза.

В 2014 году средняя цена на нефть марки Urals составила 97,60 доллара/баррель, что на 9,5% ниже показателя 2013 года в 107,88 доллара/баррель.

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Как сообщал УНИАН, ранее цены на нефть кратковременно выросли на благоприятной экономической статистике США: объем заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 2,2 процента, что намного превысило прогноз и стало максимальным ростом с июня прошлого года.