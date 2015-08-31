НКРЭКУ снизила тариф на электроэнергию для промпотребителей первого класса

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 сентября 2015 года снизила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) на 2%, - до 125,05 копейки за кВт/ч.

Соответствующее решение закреплено постановлением НКРЭКУ от 27 августа 2015 года.

Согласно постановлению, тариф на электроэнергию для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) не изменится, и с 1 сентября составит 150,2 копейки за кВт/ч.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 сентября 2015 года повышает минимальный тариф на электроэнергию для населения на 24,6% - до 45,6 копейки за кВт/ч.