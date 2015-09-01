Нефть возобновила падение вслед за китайским рынком

Стоимость нефти демонстрирует отрицательную динамику во вторник на фоне слабой статистики по деловой активности в промышленном производстве КНР, крупнейшем потребителе энергоресурсов в мире, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 8:49 стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 2,44% - до 52,83 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на легкую нефть марки WTI опускалась на 2,62% - до 47,91 доллара за баррель.

Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось с 50 до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков. При этом индикатор достиг минимума с августа 2012 года. В июле индекс PMI составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Деловое издание Caixin совместно с исследовательской организацией Markit сообщило, что окончательная оценка индекса деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в период с июля по август снизилась наиболее быстрыми темпами за последние 6,5 лет, составив 47,3 пункта. Индекс оказался ниже значения июля в 47,8 пункта, превысив предварительную оценку в 47,1 пункта.

Китай оказывает влияние на стоимость сырьевых товаров, включая нефть, как никогда раньше, приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков Citigroup.

"Мы ожидаем, что Китай продолжит оказывать понижательное давление на стоимость сырьевых товаров в ближайшие месяцы, представляя собой один из трех основных факторов, влияющих на цены сырьевых товаров", - считают эксперты.

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Кроме того, снижение стоимости нефти на утренних торгах частично обуславливается коррекцией после резкого укрепления котировок в понедельник. Стоимость нефти марки Brent подскочила в понедельник на 8,2%, тогда как цена барреля WTI взлетела на 8,8%. Укрепление поддерживалось новостями о снижении правительством США оценки по добыче нефти в стране и сообщениями о готовности ОПЕК к переговорам с производителями о ценах.