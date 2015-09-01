Запасы газа в хранилищах превысили 14,4 миллиарда кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 25 по 30 августа увеличились на 2,3%, или на 328 миллионов кубометров, до 14,428 миллиарда кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

Согласно данным госкомпании, среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ составляют почти 60 миллионов кубометров.

Читайте такжеДемчишин: Украина без России может закачать в хранилища до 17 миллиардов кубометров газа

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.