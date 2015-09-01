"Укртатнафта" изменила маршрут доставки казахской нефти

Компания «Укртатнафта», владеющая Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, изменила маршрут доставки казахской нефти на предприятие, начав доставлять ее из порта по железной дороге.

Об этом журналистам на брифинге рассказал первый заместитель председателя правления предприятия Алексей Плакасов.

«Танкер с 84 тыс. тонн казахской нефти сорта CPC Blend сегодня будет разгружен. В среду пройдет процедура таможенного оформления», - сказал Плакасов.

При этом заместитель правления «Укртатнафты» подчеркнул, что в дальнейшем нефть из порта будет доставлена на завод железнодорожным транспортом.

«Мы решили, что транспортировкой нефти будет заниматься именно железная дорога, так как она надежный партнер. Мы не хотим связываться с «Укртранснафтой». С действующим руководством этой госкомпании решение ряда существенных вопросов по договору может растянуться на многие месяцы», - отметил Плакасов, уточнив, что доставка по железной дороге хоть и обойдется заводу дороже, но является менее рискованной.

Плакасов также сообщил, что «Укртатнафта» планирует закупить в сентябре еще несколько танкеров нефти сорта CPC Blend с казахских месторождений, в связи с чем ведет с железной дорогой диалог о скидке на перевозки.

«Благодаря руководителям «Укртранснафты», которые с апреля 2015 года ищут любой повод, чтобы конфликтовать с нами, госкомпания не получит более 20 млн грн выручки ежемесячно. Они злоупотребляют повышением тарифов, и наше решение – это оценка их деятельности»,- добавил заместитель председателя правления «Укртатнафты».

Как сообщал УНИАН, ранее работники «Укртатнафты» неоднократно пикетировали филиал «Укртранснафты» в Кременчуге, требуя уволить руководителей госпредприятия «Укртранснафты» Романа Сидорака, а также исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, действия которых нарушили стабильную работу единственного действующего в Украине НПЗ.

Скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника. Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», сейчас подконтрольная партнерам умершего депутата Игоря Еремеева.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал топ-менеджером «Континиума» и был помощником народного депутата Еремеева.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров.

Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.