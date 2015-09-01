Bloomberg: Три важных дня для нефти ликвидировали месяц потерь

Об этом пишет Марк Шенк в статье «Три важных дня для нефти ликвидировали месяц потерь», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Цены выросли на 8,8 процента в понедельник в Нью-Йорке, и это самый большой трехдневный прирост за 25 лет.

Управление по энергетической информации изменило способ вычисления того, сколько нефти выходит из-под земли, используя опрос нефтепромышленников в ключевых странах вместо того, чтобы полагаться на данные государственных органов и компьютерные модели. В результате, 13,2 млн баррелей нефти исчезли из государственного отчета.

Организация стран-экспортеров нефти, производителей около 40 процентов мировой нефти, возобновили свое обязательство поговорить с другими экспортерами сырья, чтобы установить «справедливые и разумные цены», сообщается в ежемесячном журнале организации. ОПЕК не будет повышать цены на нефть путем сокращения добычи, если страны, которые не являются членами организации, согласны разделить бремя, говорится в бюллетене.

Значит, бум подошел к концу? Зависит от того, кого спрашивать.

Фил Верлегер, президент экономической консалтинговой компании PKVerleger ООО, заявил, что мировой рынок может быть сбалансирован только в начале следующего года, после пересмотров США.

Оптимистичные заголовки, в сочетании с финансовыми менеджерами, аккумулирующими короткие позиции, которые почти в три раза больше среднего показателя за последние 10 лет, привели к тому, что может быть недолгим ралли, предупредил Эд Морс, глава отдела по изучению глобальных товарных рынков в Citigroup Inc.

Пока слишком рано полностью доверять новым данным Управления по энергетической информации, сказал он в исследовательской статье, и нет никаких оснований полагать, что любая из стран, не входящих в ОПЕК, будет сотрудничать с группой, чтобы сократить производство. Российская добыча остается высокой, потому что слабый рубль снизил расходы, а Мексика пытается увеличить добычу на фоне исторических энергетических реформ.

Саудовская Аравия

Некоторые аналитики считают, что все сводится к Саудовской Аравии, крупнейшему производителю ОПЕК. Саудовская Аравия поддерживала уровень добычи, чтобы сохранить долю на рынке, даже когда цены снизились более чем наполовину с середины прошлого года.

«Пока Саудовская Аравия ничего не сказала, это все бессмысленно», сказал Майк Виттнер, руководитель отдела исследований рынка нефти в Societe Generale SA в Нью-Йорке. «Почему саудовцы должны изменить свою логику и перечеркнуть все, что они сделали».