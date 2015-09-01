Украина начала помогать Польше электроэнергией

Украина в рамках предоставления аварийной помощи Польше, оказавшейся в сложной ситуации с энергоснабжением вследствие аномально жаркой погоды, с 1 сентября начала экспорт электроэнергии в эту страну.

«Сейчас по линии электропередачи 220 кВ «Добротворская ТЭС – Замость» передается 135 МВт при максимальной технической возможности 235 МВт», – говорится в сообщении «Укрэнерго».

В компании отметили, что линия электропередач была включена в работу 1 сентября в 12:00 согласно трехстороннему договору о поставках электроэнергии из Украины в Республику Польша.

В то же время, в «Укрэнерго» подчеркнули, что приоритетом компании является обеспечение баланса и надежности энергосистемы Украины.

Напомним, что с сентября 2014 года Украина из-за дефицита энергетического угля, большая часть которого добывается в зоне боевых действий на востоке Украины, ограничила экспорт электроэнергии на 50%. При этом экспорт электроэнергии в Польшу был прекращен.

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Как сообщал УНИАН, операторы энергосистем Польши и Украины 17 августа заключили договор о поставках электроэнергии в Польшу.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 13 августа поручил Министерству энергетики и угольной промышленности в связи с кризисной ситуацией в энергетической системе Польши срочно принять неотложные меры для обеспечения максимально технически возможных поставок электроэнергии в польскую энергосистему.