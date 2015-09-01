Миллер назвал цену газа для Украины на четвертый квартал

Об этом сообщил журналистам в Благовещенске глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Скидка предоставляется поквартально, тем более, мы видим, какая высокая волатильность цен на сегодняшний день на энергетических рынках. По цене на третий квартал решение по скидке российским правительством принято, но Украина, к сожалению, даже не может воспользоваться этими льготами, потому что у них и таких денег на сегодняшний день нет", - сказал Миллер.

"Будем, конечно, ориентироваться на цены в сопредельных европейских государствах. Сказать о том, какая может быть предоставлена скидка в условиях высокой волатильности, в принципе сегодня еще нельзя, но к моменту начала поставок в четвертом квартале, конечно, такое решение со стороны России будет принято", - подчеркнул Миллер.

Он уточнил, что "цена по формуле для Украины на четвертый квартал — 252 доллара".

Миллер отметил, что "Газпром" работает с Украиной "строго по контракту, который был подписан в 2009 году". "Никаких изменений в ценовую формулу вноситься не будет, это абсолютно рыночная цена, подписанным контрактом предусмотрена возможность скидки, скидка предоставляется за счет экспортной пошлины", — сказал глава "Газпрома".

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Как сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на российский газ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометром, или 13,92%.

"Нафтогаз Украины" с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании "Газпром".