Россия может отказать в правах пользования недрами Азовского и Черного морей, выданных Украиной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе указано, что постановление направлено «на обеспечение обороноспособности и безопасности государства в Черном и Азовском морях».

«В случае поступления в Роснедра заключений Минобороны России и (или) ФСБ России о возникновении угрозы обороне страны и безопасности государства Роснедра подготавливают проект решения правительства России об отказе в предоставлении заявителю права пользования участком недр и в установленном порядке направляют проект этого решения в Минприроды для последующего внесения в правительство», - говорится в документе.

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Постановление подготовлено Минприроды России в целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 года №161-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Отмечается, что в соответствии с частью 4 статьи 2 этого закона порядок принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, право пользования которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и другими официальными органами Украины до аннексии Крыма «в случае возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства» устанавливается правительством России.

Подписанным постановлением утверждены Правила принятия правительством решения по этому вопросу.

Правила определяют порядок направления пользователями участков недр в Роснедра определяемые уполномоченным на это органом заявки с соответствующими документами о предоставлении права пользования участками недр, а также порядок подготовки Минобороны и ФСБ России заключений о возникновении или отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства при пользовании этими участками недр.

Как сообщалось, 21 августа Кабинет министров Украины поручил госхолдингу «Нафтогаз Украины» нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму, где после аннексии Россией утерян контроль над госкомпанией «Черноморнефтегаз», ведущий добычу газа на шельфе Черного моря.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.