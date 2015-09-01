Крупнейший нефтетрейдер предсказал нефть по $40 и ниже

​До конца 2016 года цены на нефть останутся в промежутке $40–60 за баррель, однако могут опуститься и ниже, считает Йен Тейлор, президент крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol.

Такой уровень цен обусловлен превышающим спрос предложением сырой нефти.

Об этом Тейлор сказал в интервью Bloomberg, передает РБК.

По мнению главы Vitol, избыточное предложение приведет к тому, что запасы добытой нефти будут расти еще несколько кварталов, а продать запасы, превышающие уровень спроса, удастся не раньше 2017 года.

Текущая стоимость нефти более чем в два раза ниже, чем год назад. Цены на нефть марки Brent росли только на протяжении двух из последних 14 месяцев.

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Аналитики Citigroup считают, что до конца года цены на нефть обновят минимумы. По их мнению, начавшийся в конце прошлой недели рост не отражает реальность.