Цена нефти Brent снова упала ниже $50
19:46, 01 сентября 2015Энергетика
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Вечером стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 8,06% — до 49,78 доллара за баррель
REUTERS
Стоимость нефти марки Brent нивелировала резкий взлет понедельника и упала во вторник ниже уровня открытия первого дня недели на фоне слабых статданных из Китая и США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.
Вечером стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 8,06% — до 49,78 доллара за баррель.
В понедельник Brent открыла торги на отметке 50,05 доллара, потом снижалась до 48 долларов, а к вечеру выросла до 54,32 доллара.
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Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 7,95%, достигая значения 45,27 доллара за баррель.
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