Нефть продолжает дешеветь: Brent стоит меньше $49

Стоимость нефти снижается в среду на данных статистики из Китая и США, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 1,22% — до 48,59 доллара за баррель, а на легкую нефть марки WTI — на 2,38%, достигая значения 44,03 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника цены на обе марки нефти падали более чем на 8%.

Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало PMI в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков и достигнув минимума с августа 2012 года. В июле этот индекс составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже — о ее спаде.

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Дополнительное давление на стоимость черного золота оказывает статистика из США. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны (ISM Manufacturing) в августе опустился до 51,1% с июльских 52,7%. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индикатора до 52,6%.

Трейдеры также ожидают публикации в среду еженедельных данных по запасам нефти в США.