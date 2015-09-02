Предсказавший обвал цен инвестор прогнозирует нефть по $25

По мнению главы и создателя специализирующегося на нефти инвестиционного фонда Andurand Capital Пьера Андюрана, в ближайшее время цена на нефть марки WTI может опуститься ниже уровня $30 за баррель.

Андюран стал известен в 2008 году, когда успешно предсказал быстрый рост нефтяных цен и последующий за этим обвал нефтяных котировок, пишет РБК.

По мнению инвестора, нефтяным ценам предстоит колебаться в коридоре $25–50 за баррель. «Я ожидаю диапазон для WTI в $25–50 в течение ближайших двух лет», — приводит слова Андюрана газета The Financial Times.

В 2008 году цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума — $143,95 за баррель. Однако с началом мирового финансового кризиса начался обвал нефтяных котировок и в декабре того же года баррель Brent стоил уже $33,73.

Читайте такжеКрупнейший нефтетрейдер предсказал нефть по $40 и ниже

Во вторник, 1 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели более чем на 8% и опустились ниже $50 за баррель, несмотря на то что в понедельник цена на них выросла на 10% и торги завершились на уровне $54,15 за баррель. 2 сентября, баррель нефти этой марки торговался на уровне $48,66. Нефть марки WTI в то же время стоила $44,14 за баррель.

Напомним, ранее опрошенные Bloomberg экономисты предсказали, что падение цен до $22,50/барр. вызовет крах российской финансовой системы. Они также посчитали, что по итогам 2015 года ВВП России упадет на 3,7% (в июле ожидали меньшего снижения — на 3,5%), а в 2016 году экономика подрастет на 0,5%.