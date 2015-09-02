"Укрнафта" заявляет о выполнении перед "Нафтогазом" обязательства по выплате дивидендов

«Учитывая распространение 1 сентября 2015 года рядом СМИ и некоторыми народными депутатами недостоверной информации об отказе ПАО «Укрнафта» выплачивать дивиденды государству, Публичное акционерное общество «Укрнафта» сообщает о выполнении в полном объеме своих обязательств по выплате Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» дивидендов за 2014 год в сумме 632 304 449,92 грн», - говорится в сообщении «Укрнафты».

В компании отметили, что, учитывая наличие у «Нафтогаза Украины» перед «Укрнафтой» встречных денежных обязательств по возмещению вреда, причиненного нефтедобытчику в январе-феврале 2008 года при противоправном завладении добытого им газа, выплата дивидендов осуществлена на основании статьи 601 Гражданского кодекса Украины путем взаимозачета.

«Такой способ погашения денежных обязательств полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины и является абсолютно правомерным», - подчеркнули в "Укрнафте".

Ранее в интервью УНИАН экс-глава «Укрнафты» Питер Ванхеке отмечал, что основным препятствием к выплате дивидендов акционерам является сам «Нафтогаз», который уже почти год отказывается выполнять решение Высшего хозсуда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб. м газа или погашению долга за него.

Всего, согласно аудированной компанией Deloitte&Touche отчетности, «Нафтогаз» в 2005-2013 годах по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

При этом компания «Укрнафта» по результатам деятельности 2003-2010 годов уже осуществила выплату дивидендов на сумму 9,093 млрд грн, из которых 4,656 млрд грн пришлось на долю акций НАК «Нафтогаз Украины», то есть поступили в бюджет страны.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.