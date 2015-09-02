Руководителем "Центрэнерго" стал бывший глава компании

Согласно сообщению «Центрэнерго» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Коземко сменил Игоря Балабанова, занимавшего должность и.о. гендиректора компании с декабря 2014 года.

Коземко до сентября 2013 года работал техническим директором «Центрэнерго», затем, до мая 2014 года, возглавлял эту компанию, потом вернулся на должность технического директора «Центрэнерго».

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Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в декабре 2014 года открыла уголовное производство в отношении заместителя руководителя «Центрэнерго», который ежемесячно воровал 5 млн грн. Кроме этого, вокруг «Центрэнерго» осенью 2014 года разразился скандал из-за закупок южноафриканского угля.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.